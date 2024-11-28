Sony приглашает на концерт PlayStation: The Concert — фанатов ждет живая музыка из God of War, H...

Sony приглашает на концерт PlayStation: The Concert — фанатов ждет живая музыка из God of War, Horizon и других эксклюзивовТур стартует 15 апреля в Дублине, а затем шоу посетит более 200 городов в Европе, Великобритании, США и других странах.
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