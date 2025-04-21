В 13 районах Рязанской области временно отключили теле- и радиовещание

Отключение связано с проведением плановых профилактических работ на РТПС «Рязань» и «Мосолово». В Захаровском, Пронском, Рыбновском, Рязанском, Спасском, Старожиловском, Чучковском, Шиловском, Путятинском, Сараевском, Кораблинском, Сапожковском и Ухоловском районах.
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