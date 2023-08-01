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Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой».

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