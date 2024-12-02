Спасатели полностью потушили пожар в производственном цехе в Кольцово

В ночь на 2 декабря в Екатеринбурге сотрудники МЧС полностью устранили последствия пожара, вспыхнувшего накануне вечером в производственном цехе по изготовлению полистирола, расположенном в районе Кольцово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии