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Глава USADA Тайгарт заявил, что участники Игр дружбы не выступят на Олимпиадах

Глава USADA Тайгарт заявил, что участники Игр дружбы не выступят на Олимпиадах

Участники Игр дружбы в России не смогут в будущем выступать на Олимпийских играх. Об этом заявил генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), представившимся чиновником из страны Африки.

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