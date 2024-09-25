Глава USADA Тайгарт заявил, что участники Игр дружбы не выступят на Олимпиадах

Участники Игр дружбы в России не смогут в будущем выступать на Олимпийских играх. Об этом заявил генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), представившимся чиновником из страны Африки.