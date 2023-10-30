В доме на Пятницком шоссе отремонтировали лифт

Сотрудники специализированной организации провели работы по ремонту лифта в доме на Пятницком шоссе. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники ГБУ «Жилищник района Митино» «Специализированной организацией, обслуживающей лифтовое оборудование, в подъезде № 1 по указанному адресу проведены работы по перезапуску станции управления лифтом.