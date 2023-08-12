Элеонора Коган Мерзкая история. Мамаша - простите, дрянь, а сыночек - так вообще тварь, нахлебник.На Таню насели, как на дойную корову. Правильно,Таня, не давайте им больше денег.

Элеонора Коган А Ваня и будет такой тварью под чутким руководством слабоумной мамаши.Рано ушёл отец, но и при нём бы мамаша с сыночком бы свою линию гнула.