Мам, я вот ничего не пойму. Ты перед кем геройствуешь? Ты дрова эти на себе попираешь, а этот. пузо пивное отрастил и сидит довольный.
Поросёнок
Комментарии
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Элеонора Коган
Мерзкая история. Мамаша - простите, дрянь, а сыночек - так вообще тварь, нахлебник.На Таню насели, как на дойную корову. Правильно,Таня, не давайте им больше денег.
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6 час.
Элеонора Коган
А Ваня и будет такой тварью под чутким руководством слабоумной мамаши.Рано ушёл отец, но и при нём бы мамаша с сыночком бы свою линию гнула.
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6 час.
Вячеслав Дегтярев
поучительная статья для нашего населения и нехер сдесь обсуждать кто плох кто хорошь.............. ЭТО ЕЩЁ РАЗ - ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ А НЕ ИСТОРИЯ - ЧИТАТЬ НАДО ВДУМЧИВО -- ИДИОТЫ..............😎
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1 час.
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