Арн Теллем: «Изображение Джерии Уэста в сериале про «Лейкерс» жестоко, нечестно и поразительно бесчувственно»

Бывший агент, ныне вице-председатель «Детройта» Арн Теллем не согласен с тем, как авторы сериала «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс» на канале HBO изобразили легендарного игрока, тренера и генерального менеджера Джерри Уэста.
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