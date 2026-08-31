Западу следует незамедлительно прекращать войну на Украине, признав справедливость требований России.
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