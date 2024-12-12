WSJ: Трамп предложил разместить европейских военных на Украине

Предложение разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня высказал избранный президент США Дональд Трамп, сообщает 12 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
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