Заместитель командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Марик показал освобожденное село Гончаровка Курской области после боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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