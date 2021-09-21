У следователей возникло много вопросов к охране и руководству университета в Перми

Пятый каналПолитикаУ следователей возникло много вопросов к охране и руководству университета в Перми21 сентября объявлено днем траура во всем Пермском крае. Занятия в самом университете отменены минимум на неделю.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновМного вопросов возникает у следователей после очередного события, а до того кто то должен заниматься профилактикой? Пока гром не грянет. Вот так и во всём и всегда. Будет стоять столб у дороги, не стоять, а висеть на проводах и когда то он упадёт и возможно на проезжающую авто. Так и будет висеть пока не упадёт.Комментировать
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