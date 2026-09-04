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К званию «Город трудовой доблести» представлены 12 городов России

К званию «Город трудовой доблести» представлены 12 городов России

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников предложил присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» Первоуральску, Королёву, Йошкар-Оле, Вятским Полянам, Саранску, Черемхово, Уссурийску, Березникам, Копейску, Серову, Ухте и Бийску.

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