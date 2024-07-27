Задержан генерал Булгаков. Fighterbomber пишет: "На фоне этого карася" Тимур Иванов – просто мальчишка

Фото: mil.ru.Вчера 207K прочитали Так в чём обвиняют бывшего замминистра обороны России генерала Булгакова? Что он такого сделал, что спустя два года после отставки из министерства привлёк внимание ФСБ России? У нас есть и официальная версия, и собственное расследование, и, например, слова ветерана Fighterbomber.
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