Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    «Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что». Фразу прип...Задержан генерал ...
  • Наталья Изъюрова
    А пока судить, сажать и все имущество его и родни обратить в госимущество, с последующей продажей. А деньги отправить...Задержан генерал ...
  • Наталья Изъюрова
    Твари ссучившиеся((( Бог ему судья, но потом... после смерти...Задержан генерал ...

Задержан генерал Булгаков. Fighterbomber пишет: "На фоне этого карася" Тимур Иванов – просто мальчишка

Задержан генерал Булгаков. Fighterbomber пишет: "На фоне этого карася" Тимур Иванов – просто мальчишка

Фото: mil.ru.Вчера 207K прочитали Так в чём обвиняют бывшего замминистра обороны России генерала Булгакова? Что он такого сделал, что спустя два года после отставки из министерства привлёк внимание ФСБ России? У нас есть и официальная версия, и собственное расследование, и, например, слова ветерана Fighterbomber.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Изъюрова
Твари ссучившиеся((( Бог ему судья, но потом... после смерти...
Ответить
27 мин.
Наталья Изъюрова
А пока судить, сажать и все имущество его и родни обратить в госимущество, с последующей продажей. А деньги отправить на восстановление наших бойцов!
Ответить
24 мин.
Генрих
«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что». Фразу приписывают А.В. Суворову.
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх