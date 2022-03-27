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Джонатан Мотли вколотил сверху через Андрея Воронцевича

Джонатан Мотли вколотил сверху через Андрея Воронцевича

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли в своем первом матче после возвращения в строй отметился мощным данком через форварда УНИКСа Андрея Воронцевича.

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