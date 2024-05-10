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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукман из «Аталанты» и вратарь «Ромы» Свилар претендуют на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы. Вратарь «Ромы» Миле Свилар сделал 12 сэйвов в игре с «Байером» (2:2).

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