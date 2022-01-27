Новый антирекорд: в Оренбуржье за сутки коронавирусом заразились 718 человек

Общее число случаев приближается к 114 тысячам, а суточный показатель превысил 700 человек. — По состоянию на 27 января, в регионе выявлено 113 801 случай, в том числе 718 - за прошедшие сутки, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.