Полицейские подкинули коллегам бездыханного мужчину

В Москве полицейские подбросили тело мужчины в соседний район В Москве сотрудники правоохранительных органов разбираются в истории с бездыханным телом мужчины, которого полицейские подбросили коллегам из соседнего района.
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