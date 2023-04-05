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"Ведомости": власти выступили за создание индустрии по восстановлению б/у автозапчастей

"Ведомости": власти выступили за создание индустрии по восстановлению б/у автозапчастей

Правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в частности в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО и КАСКО.

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