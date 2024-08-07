Школьник из Лефортова стал победителем конкурса «Покажи Москву!»

Как сообщает паблик школа 1321 «Ковчег», в усадьбе Замятина-Третьякова на Гоголевском бульваре состоялось награждение победителей конкурса «Покажи Москву!» — Среди победителей оказался и маршрут по литературным местам района Лефортово нашего учащегося – Пряхина Арсения, который в этом учебном году перешел в 8 «А» класс, — рассказали в школе.