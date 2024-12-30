Оружие врага. Украинская роботизированная турель Wolly

Минобороны Украины одобрило использование турели Wolly в ВСУ В отличие от многих инициативных разработок, которые различными путями доходят до передовой, функциональность Wolly оценивалась в рамках испытаний, проведенных Главным управлением жизненного цикла вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.
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