Оружие врага. Украинская роботизированная турель Wolly

Минобороны Украины одобрило использование турели Wolly в ВСУ В отличие от многих инициативных разработок, которые различными путями доходят до передовой, функциональность Wolly оценивалась в рамках испытаний, проведенных Главным управлением жизненного цикла вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.