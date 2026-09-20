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Радимов о 3:2 с «Балтикой»: «Первые два мяча – ошибка Латышонка. Это психология – потерял уверенность, надолго оставшись на скамейке «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об ошибках вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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