«Единая Россия» получила сенсационные 65% на выборах в Тамбовскую облдуму

Фото: Официальный телеграм-канал главы Тамбовской области Евгения Первышова За пять лет результат партии власти вырос более чем на семь процентных пунктов.
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