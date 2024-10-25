"Афера". Что рассказали потерпевшие по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной?

На заседании 23 октября стартовал допрос потерпевших по делу, на котором выступило три человека В Индустриальном районном суде Барнаула 23 октября стартовал допрос потерпевших клиентов по делу экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной.
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