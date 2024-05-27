В Калуге полицейские совместно со студентами и общественниками провели акцию «Осторожно! Мошенники!»

В Калуге по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по г. Калуге Людмилы Крикаловой сотрудники органов внутренних дел и студенты Калужского филиала юридического полицейского колледжа провели профилактическое мероприятие «Осторожно! Мошенники!», направленное на недопущение совершения мошеннических действий в отношении граждан.