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Военные материалы

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ПВО в Киеве словно испарилось, а в полотне Северного моста видны пробоины

ПВО в Киеве словно испарилось, а в полотне Северного моста видны пробоины

Российские реактивные "Герани" продолжают наносить в Киеве удары по мостам через Днепр. Так, по разным данным, атаковались Южный и Северный мосты .

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