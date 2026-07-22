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Лепсая о контракте Барко: «Спартак» разбивает выплаты подъемных и агентских, сторона игрока против. Договоренности нет – они сами себя поставили в тупик»

Агент Тимур Лепсая поделился информацией о ситуации с продлением контракта полузащитника Эсекиэля Барко со « Спартаком ».

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