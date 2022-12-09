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Аргентина 2-й раз вышла в полуфинал ЧМ в XXI веке. В 2014-м аргентинцы проиграли в финале

Аргентина 2-й раз вышла в полуфинал ЧМ в XXI веке. В 2014-м аргентинцы проиграли в финале

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2022. В полуфинале были обыграны Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти) Аргентина 2-й раз вышла в 1/2 финала ЧМ в XXI веке.

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