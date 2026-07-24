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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонсало Плата интересен «Краснодару». «Фламенго» просит 15 млн евро за вингера (Анар Ибрагимов)

Вингер Гонсало Плата может перейти в « Краснодар ». Клуб РПЛ проявляет интерес к 25-летнему футболисту « Фламенго », об этом сообщил журналист Анар Ибрагимов.

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