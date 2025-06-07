Куев отказался принимать тела бойцов ВСУ в рамках обмена Украинская сторона в последний момент отказалась принимать тела погибших военнослужащих в рамках обмена, согласованного на очередном раунде переговоров в Стамбуле.
Чтож ты фраер сдал назад
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НП
Наталья Павлова
Имена всех, кого удалось идентифицировать, выложить в открытый доступ. И пусть родственники погибших ВСУшников разбираются с Зеленским, отказавшем им в праве похоронить своего сына, отца, брата.
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15 час.
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