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Вечерний Новосибирск

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Новому руководителю Новосибирского медуниверситета поставили основную задачу

Новому руководителю Новосибирского медуниверситета поставили основную задачу

В совещании с исполняющим обязанности ректора НГМУ Ильей Заблоцким приняли участие министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, его заместители Елена Аксенова и Александр Колупаев, директор Новосибирского медколледжа Алексей Пилипенко.

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Людмила Лепаева
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