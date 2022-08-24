Объявлен сбор средств на покупку кроликов для спасенного леопарда в Приморье

Дикий котенок дальневосточного леопарда, обнаруженный в одиночестве у границ нацпарка в Приморье, успешно осваивает территорию нового просторного вольера Центра реабилитации.
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