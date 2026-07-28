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Царьград

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В громком деле Лерчек произошел новый поворот. СМИ раскрыли подробности

В громком деле Лерчек произошел новый поворот. СМИ раскрыли подробности

СМИ сообщили о новом решении по делу Лерчек.Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях, передано другому федеральному судье Гагаринского районного суда Москвы.

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