В громком деле Лерчек произошел новый поворот. СМИ раскрыли подробности

СМИ сообщили о новом решении по делу Лерчек.Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях, передано другому федеральному судье Гагаринского районного суда Москвы.
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