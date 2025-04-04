«Конь-огонь», «Чудо рынка», «Северная корона» — сомнительные семена с громкими названиями выявили в Карелии

Нарушения выявлены при продаже 65 партий семян сельскохозяйственных растений. За 1 квартал 2025 Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Республики Карелия провело проверки порядка 1742 партий семян сельскохозяйственных растений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии