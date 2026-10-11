Каждый девятый участник опроса «Ивановских новостей» заявил, что в его районе сирены 9 октября не включали

В опросе «Ивановских новостей» о проверке систем оповещения приняли участие 252 человека. Большинство респондентов либо не заметили сирен, либо слышали их слабо.
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