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Ивановские новости

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Каждый девятый участник опроса «Ивановских новостей» заявил, что в его районе сирены 9 октября не включали

Каждый девятый участник опроса «Ивановских новостей» заявил, что в его районе сирены 9 октября не включали

В опросе «Ивановских новостей» о проверке систем оповещения приняли участие 252 человека. Большинство респондентов либо не заметили сирен, либо слышали их слабо.

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