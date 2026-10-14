В США застрелили звезду реалити-шоу Макайлу Пейдж

Участницу американских реалити-шоу и блогера Макайлу Пейдж, известную под псевдонимом Kash, обнаружили с огнестрельным ранением в городе Окленд штата Калифорния.
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