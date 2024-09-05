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Экс-гендиректор «Уралвагонзавода» приобрел «Межгосметиз-Мценск»

Экс-гендиректор «Уралвагонзавода» приобрел «Межгосметиз-Мценск»

Известный российский предприниматель Олег Сиенко, бывший генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод», приобрел завод «Межгосметиз-Мценск» в городе Мценск у американской корпорации Lincoln Electric.

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