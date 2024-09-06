Сбито 27 из 44 «Гераней»: ВС ВСУ после смены командования больше не уничтожает «почти все» цели ВС РФ продолжают поражать военную и энергетическую инфраструктуру противника в глубоком тылу на Украине.
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Сбито 27 из 44 «Гераней»: ВС ВСУ после смены командования больше не уничтожает «почти все» цели ВС РФ продолжают поражать военную и энергетическую инфраструктуру противника в глубоком тылу на Украине.
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