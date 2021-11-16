Южный Федеральный

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Кедми рассказал, как решится проблема с мигрантами на белорусско-польской границе

Кедми рассказал, как решится проблема с мигрантами на белорусско-польской границе

Западные политики вообще не понимают, что они делают и не осознают последствий своих действий. Такое мнение высказал израильский общественный деятель, политолог Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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