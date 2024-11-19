Минобороны: Су-34 ударили планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

ВС РФ поразили личный состав, технику и опорный пункт противника Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил планирующими бомбами по украинским военнослужащим, их технике, а также опорному пункту украинской армии в курском приграничье, сообщили в Министерстве обороны России.