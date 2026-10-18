Египетский фермер обнаружил на своем участке перед домом фрагменты двух гигантских статуй, предположительно изображающих древнеегипетского фараона Рамзеса II.
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