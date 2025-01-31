Нидерланды начали расследование против DeepSeek

Расследование в отношении передачи персональных данных в Китай, сославшись на опасения, связанные с политикой конфиденциальности китайской компании DeepSeek, начало нидерландское Управление по защите данных (AP).
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