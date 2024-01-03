Врио главы Новосибирска раскритиковал уборку улиц

Крайне негативно Олег Клемешов высказался об уборке территории Дзержинского района.В Новосибирске в среду, 3 января, временно исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов проверил уборку городских улиц и был разочарован.
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