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Вучич об обстреле русских сербскими боеприпасами: Это не моя забота

Вучич об обстреле русских сербскими боеприпасами: Это не моя забота

Сегодня 8,3K прочитали Президент Сербии, Александр Вучич, не стал скрывать того факта, что его страна давно и активно торгует снарядами.

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Комментарии
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А
Александр
Их возрождение за счет уничтожения нас. И ничего личного. Ряженый Эрдоган.
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13 час.

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