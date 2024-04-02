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Карповский родник проверят после публикации ZAB.RU

Карповский родник проверят после публикации ZAB.RU

Воду из родника, расположенного в селе Карповка Читинского района, проверят после публикации ZAB.RU. Об этом корреспонденту издания сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

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