Карповский родник проверят после публикации ZAB.RU

Воду из родника, расположенного в селе Карповка Читинского района, проверят после публикации ZAB.RU. Об этом корреспонденту издания сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.
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