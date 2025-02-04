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Лебедев: удары ВС РФ в Сумской области могли сорвать планы наступления ВСУ

Лебедев: удары ВС РФ в Сумской области могли сорвать планы наступления ВСУ

Нанесение ударов по украинским военным в Сумской области могло сорвать планы ВСУ предпринять попытку наступления на курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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