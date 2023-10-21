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Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу

Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу

Владислав СКВОРЦОВ (Украина) Война в Израиле спутала Зеленскому все карты. И не потому только, что часть западного оружия, предназначенного ему, отдадут израильтянам, но и потому, что украинцы могут сравнить, как воюют в Израиле, и как воюют на Украине.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Разницы нет ни какой два террористических государства, устраивают геноцид, убивают мирных жителей и стариков с детьми... Разница в коррупции и ее размере... Евреи еще не продают землю, а так два сапога пара....
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