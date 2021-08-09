Посольство России заявило, что войска США находятся в Сирии незаконно

Посольство России в Вашингтоне обратило внимание на несоответствие трактовки присутствия войск США в Сирии резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и заявило, что американские военные находятся в в этой стране незаконно.
Посольство России в Вашингтоне обратило внимание на несоответствие трактовки присутствия войск США в Сирии резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и заявило, что американские военные находятся в в этой стране незаконно.
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