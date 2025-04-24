Уральские металлурги продолжают подготовку управленцев нового формата

На ММК готовят креативных управленцев нового формата. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК завершился шестой сезон корпоративной образовательной программы «Развитие талантов «Новая смена».
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