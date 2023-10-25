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В столице Приангарья продолжается установка систем видеонаблюдения

В столице Приангарья продолжается установка систем видеонаблюдения

На общественных пространствах Иркутска, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», продолжается установка систем видеонаблюдения.

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