В столице Приангарья продолжается установка систем видеонаблюдения

На общественных пространствах Иркутска, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», продолжается установка систем видеонаблюдения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии